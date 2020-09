En plein air, arte e sport domenica in Campo Marzo

Domenica 20 settembre a Campo Marzo ci sarà En plein air, organizzato dall'associazione Pandora con l'assessorato alle attività produttive.

Un festival all'aria aperta, dalle 9 alle 18, sarà dedicato all'arte allo sport e alla natura con la possibilità di ammirare opere artistiche esposte e dedicarsi all'attività fisica. Sarà infatti possibile praticare calcio, tennis, basket e nordic walking

Gli amanti del relax potranno portare il pranzo al sacco per un allegro pic nic.



"Ritorniamo a proporre iniziative a Campo Marzo dove fino a domenica rimarrà anche il Luna park - ricorda l'assessore al turismo e alle attività produttive -. Abbiamo voluto fortemente confermare la presenza delle attrazioni per la Festa dei Oto anche in tempo di Coronavirus ed è stato bellissimo vedere come durante questa edizione sia stato particolarmente frequentato dalle famiglie vicentine! È importante confermare eventi che si svolgono per tradizione, garantendo naturalmente la sicurezza per tutti. La rassegna d’arte che arriva in Campo Marzo questo fine settimana dimostra ancora una volta quanto la nostra amministrazione intenda investire in uno dei luoghi più belli della nostra città con eventi di qualità".

Le attrazioni del Luna park rimarranno a Campo Marzo fino a domenica 20 settembre e sarà a disposizione con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 16 alle 23.30, nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 23.30.

Nei giorni prefestivi di venerdì e sabato apertura dalle 15 alle 00.30.