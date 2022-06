Escursione serale in Altopiano: Lanterne e lucciole

Prezzo non disponibile

Un’avventura tra i boschi ed i prati di Cesuna che regala ricordi indimenticabili grazie ai magici incontri con gli abitanti della montagna e la luce che accompagna: il richiamo dell’allocco, i passi fugaci dei caprioli, il profumo delle erbe selvatiche e lo svolazzare luminoso di tanti insetti a dir poco magici…le lucciole.

Ritrovo al tramonto per creare attraverso un laboratorio di riciclo creativo delle magiche lanterne che guideranno i nostri passi alla ricerca delle lucciole per una serata ricca di sorprese, nel buio della montagna, avvolti da una fioca, magica luce!

Sabato 2 luglio 2022 dalle 20.00 Lanterne e lucciole

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa partendo dall’abitato di Cesuna su qualche breve tratto di strada asfaltata, sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.

META: Cesuna – Altopiano dei Sette Comuni

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca.

COSTO: 5€ per l’escursione guidata.

RITROVO: ore ore 20.00 nel piazzale del Palaciclamino – Via Brigata Forlì, 13 Cesuna VI

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

Evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Cesuna.