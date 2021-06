Emozioni in natura: incontri al tramonto in Altopiano

I verdi pascoli della zona di Rubbio alternati alle faggete misteriose che creano un mosaico di ambienti davvero particolare.

Questa immagine da cartolina viene resa ancora più magica dalla possibilità di vedere in lontananza i branchi di mufloni, abitanti di questa prospera terra.

Avremo l’onore di accompagnarvi in questo splendido territorio alla scoperta della sua natura ed in particolare delle tracce dei mufloni caprioli e cervi che vi abitano!

Il percorso è semplice, si svolge quasi interamente su strade sterrate e con un dislivello in salita inferiore ai 250 m.

Venerdì 4 giugno 2020 dalle 18:00 alle 20:30

TIPO DI ATTIVITÀ: Escursione guidata sulle tracce della fauna selvatica

META: Rubbio- Conco Lusiana- Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra i pascoli di Malga Larici di sotto. Il dislivello in salita è inferiore ai 100 m. Non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: Necessari scarponcini da trekking, acqua per tutta la durata dell'escursione, vestiario adatto al clima della montagna ( potrebbero essere pochi gradi sopra zero).

NB: maggiori informazioni alla prenotazione!

COSTO: 15€, per l’escursione guidata, 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

LUOGO DI RITROVO: ore 18:00 Maso Rosso - Locanda Bassano 1000 - Rubbio

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com

