Emozioni in musica: Petra Magoni e Ilaria Fantin inaugurano Postounico

Apre con un’anteprima nazionale la settima edizione di Postounico, il Festival della musica nei luoghi dell’arte: la prima esecuzione live del disco Cosa sono le nuvole? con due straordinarie artiste, Petra Magoni e Ilaria Fantin.

Per presentare il loro nuovo progetto musicale, martedì 7 giugno (alle 21.15), hanno scelto come palcoscenico esclusivo Villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo. Scenario ideale per proporre le loro emozioni di passaggio, come sono appunto le nuvole, attraverso le note di Sinéad O’Connor, Fabrizio De André, Domenico Modugno, Joni Mitchell e i Deep Purple. Il primo appuntamento della rassegna itinerante organizzata dal Comune della Città leonicena con il suo Teatro è un concerto-racconto dove il suono dell’arciliuto e delle percussioni di Ilaria Fantin si fonde con il timbro unico della voce di Petra Magoni.

Petra Magoni si esibisce da anni con Ferruccio Spinetti, storico contrabbassista degli Avion Travel, con il quale ha inciso l’album Musica Nuda. Alterna collaborazioni con il teatro, al fianco di Stefano Bollani e David Riondino, ad altri progetti paralleli. Tra questi, il duo con la vicentina Ilaria Fantin, laureata in liuto presso il dipartimento di Musica antica del Conservatorio Pedrollo di Vicenza.

Insieme sono in scena per alcuni anni con il noto regista e attore Pippo Delbono nello spettacolo Il sangue, un viaggio intimo attraverso la storia di Edipo. Accompagnano il regista nei principali teatri italiani ed europei, inoltre scrivono parte della colonna sonora del suo film Vangelo. L’opera viene presentata alle Giornate degli autori della Mostra del cinema di Venezia, vincendo il Premio Siae.

Tra vari spettacoli, il duo Magoni e Fantin si consolida e crea un repertorio che debutta nel 2015 a Quito, in Ecuador. Un excursus sonoro dal Cinquecento fino ai giorni nostri, riadattando per arciliuto e voce note che hanno fatto la storia della musica internazionale e riescono a rinascere sotto una nuova luce. Classica, rock, popolare, folk, leggera. Influenze da varie parti del mondo e stili che si incontrano in brani che si allontanano dalle etichette e si liberano dal tempo, interpretando note e parole che, anche a distanza di secoli, parlano ancora di noi e di oggi.

In caso di maltempo, l’evento si terrà, alla stessa ora, nella Sala della Corte della Barchessa di Villa Pisani.