Emozioni in famiglia al tempo del Covid: incontri online per imparare a riconoscerle e gestirle

L'obiettivo è imparare a riconoscere, comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni e quelle dei figli. "Emozioni in corso in famiglia ai tempi del Covid19". È questo il titolo della nuova rassegna di incontri online, che si svolgeranno lunedì 3, 10 e 17 maggio, per offrire un sostegno alle famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria.

Gli incontri rientrano nel progetto “Officina delle idee”, avviato a febbraio e realizzato dall'assessorato all’istruzione e alle politiche giovanili, in collaborazione con la cooperativa sociale Comunità Papa Giovanni XXIII.

Dopo i webinar interattivi su didattica digitale, uso delle nuove tecnologie e gestione dei conflitti, il focus si sposterà quindi sulla famiglia. L’obiettivo è imparare a riconoscere, comprendere, esprimere e gestire le proprie emozioni e quelle dei figli.

Lunedì 3 maggio con “Competenza emotiva . Riconoscere ed esprimere le emozioni”.

"Paura e stress. Imparare a gestirli" è il tema al centro del secondo incontro che si terrà lunedì 10 maggio.

Lunedì 17 maggio con "Dalla tristezza alla gioia passando dalla rabbia".

Tutti gli incontri saranno tenuti da Dario Soso, insegnante, pedagogista e psicoterapeuta, e si svolgeranno online, dalle 20.30 alle 22.30.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione online, entro il primo maggio, nel sito https://retidicomunita.apg23.org. Il link di collegamento al corso verrà inviato via email agli iscritti.