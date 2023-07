Escursioni in Altopiano: emozioni al buio

Escursione notturna. Con il calare della notte il bosco si scurisce e gli animali notturni si svegliano. Accompagnati dalla guida si andrà alla scoperta di cosa si nasconde nel bosco di notte, facendo l’esperienza di camminare in silenzio ascoltando i suoni della natura e apprezzando l’oscurità a cui non siamo più abituati.

L'escursione si svolgerà su un percorso facile, adatto a bambini a partire da 5/6 anni abituati a camminare, caratterizzato da un dislivello inferiore ai 300m.

Da portare con sé: scarponcini da montagna, vestiario a strati, torcia frontale, acqua ed un'eventuale merenda. Consigliati i pantaloni lunghi.

NO PASSEGGINI

Ritrovo presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

E' previsto uno spostamento con mezzo proprio per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione.



Costo: 8 € intero, 5 € ridotto

MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni”,presso lo I.A.T. o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo:

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti I.A.T.

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago