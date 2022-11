Emidio Clementi dei Massimo Volume presenta il suo nuovo libro

Emidio Clementi, musicista che dagli anni 90 è protagonista della scena alternativa con i Massimo Volume, sarà ospite della rassegna letteraria di Porto Burci sabato 5 novembre, presenterà il suo ultimo romanzo Gli anni di Bruno, una “cronaca familiare che è anche un’avventura del quotidiano. Sarà l’occasione per conoscere più a fondo l’opera poliedrica di un autore che da anni si confronta con le forme della canzone rock, della poesia, del racconto ma anche del reading e della musica elettronica.

EMIDIO CLEMENTI

Emidio Clementi è scrittore e musicista, con i Massimo Volume, di cui è voce, autore dei testi e bassista, ha pubblicato sette dischi. L’ultimo, Il Nuotatore. Come scrittore ha esordito con la raccolta di racconti e poesie: Gara di Resistenza, alla quale sono seguiti sei romanzi: Il tempo di Prima, La notte del Pratello, L’ultimo dio, Matilde e i suoi tre padri, L’amante imperfetto e Gli anni di Bruno (Playground 2022). Da anni porta in scena reading poetici ed è docente di Scrittura Creativa all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

SABATO 5/11/2022 ALLE ORE 18:30

Emidio Clementi con "Gli anni di Bruno"

Porto Burci - VI



Bruno, Nazareno e Sonia sono i protagonisti di questa cronaca familiare che è anche un’avventura del quotidiano, spesso misteriosa, fatta di dubbi, sentimenti inespressi, ricordi, slanci, a volte anche dolori, e che suscita nei suoi

attori principali una sensazione costante di incertezza, come se tutto ciò che è scontato, condiviso, fosse in realtà un gigantesco enigma irrisolto.

Nazareno e Sonia si sono incontrati e amati sulla base del rifiuto del rischio, nella consapevolezza del valore di ciò che è intimo e semplice.

Ora, però, sono diventati anche i genitori di Bruno, e ne osservano con stupore, e a volte paura, la sua crescita, cogliendone assonanze o stonature

con le proprie infanzie e con le proprie giovinezze, sempre pronti a chiedersi se i comportamenti del figlio abbiano un rapporto con le loro abitudini e con le loro sconfitte, oppure costretti a registrare increduli la nascita e il consolidarsi di una personalità autonoma, di un individuo separato, capace di relazionarsi con il mondo.

A suscitare, infine, nel modo più esplicito e diretto domande e dubbi interviene un evento imprevisto: il pacato Bruno, ormai quindicenne, viene sorpreso a rubare in un negozio. Una semplice bravata? L’indizio di comportamenti più gravi? Perché l’ha fatto? Cosa l’ha spinto? E soprattutto, chi è Bruno?

Dalle ore 20:30 J_FR live

Nata sul dancefloor, la passione di J_FR per la musica elettronica lo porta ad una continua esplorazione musicale. La sua ricerca e i suoi DJ set spaziano dall’house all’italo disco, alla techno berlinese.

Ingresso gratuito.