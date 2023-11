Emanuele Tasca / (dis)tratto dal colore

Domenica 3 dicembre 2023 alle ore 1630, Spazio Rizzato - il progetto culturale di Ottica Rizzato, inaugura a Marano Vicentino la mostra personale “(dis)tratto dal colore” di Emanuele Tasca, a cura di Gabriele Cavedon. La mostra si rivela come un'esperienza sensoriale che invita i visitatori a riflettere sul potere del colore nell'arte contemporanea: Tasca dimostra una padronanza eccezionale della tavolozza, utilizzando il colore come veicolo per esplorare emozioni, concetti e narrazioni. Ogni opera è una composizione complessa di toni, sfumature e contrasti che si fondono armoniosamente, o entrano in conflitto, creando così un dialogo dinamico tra le superfici delle tele e lo sguardo dello spettatore.

L'interazione tra il colore e il corpo umano è il leitmotiv dell'esposizione: le opere in mostra sfidano la convenzione tipica della forma, consentendo al colore di fluire liberamente e di trasformarsi in una forza dinamica che modella il corpo. L'artista trasforma la staticità anatomica in un movimento che esprime la sensualità e l'umana inquietudine… incomprensibili eppur così intimamente toccanti. Questi dettagli enigmatici trasportano il visitatore in un viaggio attraverso le emozioni e le contraddizioni dell'animo umano: ogni tratto, definito da pennellate e colate di smalto, sembra vibrare di vita propria, regalando all’osservatore un'esperienza viscerale attraverso ritratti audaci e pop, come quelli di Frida Kahlo e David Bowie, o con la saggezza di una regina che, nei suoi lineamenti, esprime quasi un secolo di storia.

Nella costruzione a mano delle tele, l’artista utilizza lenzuola antiche provenienti dalle vecchie doti delle nonne, che aggiungono una dimensione tattile e olfattiva alle opere. Distratto inizialmente dal colore, l’osservatore non si accorge dei dettagli, tuttavia, ad uno sguardo più attento emergono i ricami fatti a mano sulle stoffe, trasportandolo in un tempo passato che profuma di camere antiche e incensi.

La mostra non solo celebra l'uso del colore, ma suggerisce una riflessione profonda sul suo significato e sulla sua influenza nella nostra contemporaneità: ogni opera racconta una storia diversa, evocando emozioni, stimolando la riflessione e spingendo chi la osserva a esplorare il rapporto tra il colore e la sua esperienza individuale.



Durante l’evento di inaugurazione l’artista compirà un’azione di live painting terminando sul momento una delle opere in esposizione.



La mostra, patrocinata dal Comune di Marano Vicentino, è accessibile dall’ingresso principale di Ottica Rizzato e visitabile fino al 24 dicembre durante gli orari del negozio.