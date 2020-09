EMA - Il nuovo film di Pablo Larraín

Ema è fuoco che brucia, Gastón il focolare che lo contiene. Lei è una ballerina, lui il suo coreografo. Insieme hanno adottato Polo, insieme hanno fallito la sua adozione. Incapaci di gestire i suoi traumi, lo hanno 'restituito' ai servizi sociali e adesso navigano a vista tra rimorsi e accuse. Ma Ema ha un piano e niente può fermarla.

É un film molto particolare "Ema", in Concorso a Venezia 76, e lo è anche la sua protagonista, interpretata dall’attrice dalla figura androgina Mariana Di Girolamo al suo primo ruolo importante. La sua fisicità esplode letteralmente nelle sequenze di danza che sono parte integrante del plot.

Il film inizia, infatti, con potenti balletti corali su sfondi psichedelici e di giostre che vanno a fuoco in un parco notturno. Quello che segue dopo potrebbe sfuggire alla logica di una narrazione tradizionale.

Il nuovo film del regista cileno Pablo Larraín (Jackie, Neruda, Il Club) esce finalmente nelle sale: EMA vi aspetta al Cinema Campana mercoledì con la proiezione in lingua originale (spagnolo) con sottotitoli in italiano, mentre da giovedì a lunedì doppiata in italiano.

MER 2/9

GIO 3/9

VEN 4/9

SAB 5/9

DOM 6/9

LUN 7/9

Orari

20:30 - 22:15

Cinema Campana

via Vittorio Veneto 2, Marano Vicentino (VI)

Biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro soci Coop e over 65.