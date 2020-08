Elisa in concerto a Vicenza

Elisa tornerà a esibirsi dal vivo. La cantautrice friulana a settembre ha in programma poche date, una delle poche date è a Vicenza. Il concerto di una delle cantautrici italiane più amate si terrà il 17 settembre nella splendida cornice di Piazza dei Signori ed è previsto il sold out.

Così Elisa annuncia il ritorno ai live dopo il lockdown: ".. E niente mi sa che facciamo altri tre concerti!!! Torniamo perchè serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa, e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora".

Chi è Elisa

Una bambina prodigio prima e una cantautrice matura poi, nel corso della sua carriera Elisa ha fatto cabaret, ha suonato con una grande orchestra swing, con un gruppetto punk, come artista solista nei piano-bar della sua zona e infine con un gruppo tutto suo.

Nata nel dicembre 1977 e cresciuta in provincia di Gorizia, abita tuttora i Friuli in un piccolo paesino, Papariano, vicino alla frontiera italiana con l'Austria e con la Repubblica Slovena, una sorta di crocevia culturale.

Elisa ha una straordinaria voce. Salita alla ribalta italiana con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001 con la splendida Luce (tramonti a nord ovest), è oggi una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. Interprete tra le più versatili e originali del nostro panorama musicale.

La cantante di Gorizia ha venduto oltre 5 milioni e mezzo di dischi in tutto il mondo. Oltre a scrivere in inglese e italiano, ha cantato in spagnolo, in francese, in sloveno e addirittura in curdo. Tra le sue influenze musicali si ricordano Dolores O’Riordan, Björk, Alanis Morrissette.

Vicenza in Festival, promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e con Confcommercio Vicenza, ha già annunciato i concerti di Arisa (10 settembre) e dello speciale tributo ai Pink Floyd firmato da Wit Matrix (11 settembre), quest'ultimo nell’ambito della quinta edizione di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro.

Prevendite: on line e punti vendita Ticketone

In presale per il fanclub dalle ore 11 di venerdì 14 agosto

Per tutti dalle ore 11 di sabato 15 agosto

Biglietti:

Poltronissime gold: 60 euro + diritti di prevendita

Poltronissime: 50 euro + diritti di prevendita

Poltrone: 40 euro + diritti di prevendita

Per maggiori informazioni: https://www.vicenzainfestival. it/