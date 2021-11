Elf Il Musical a Valdagno

Arriva in Italia per la prima volta completamente tradotto in italiano il musical di Natale che ha conquistato Broadway e il West End. Dopo un lavoro di allestimento di quasi 2 anni sarà finalmente in scena per la prima volta al Teatro Super di Valdagno il 5 e 8 dicembre.

La produzione originale di “Elf” ha debuttato a Broadway nel 2010 e nel West End nel 2015 diventando in entrambi i casi da subito uno degli spettacoli più venduti del periodo natalizio. Una versione tour ha girato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna rispettivamente dal 2012 al 2017 e nel 2018.

La versione italiana dello spettacolo presentato su licenza ufficiale di Music Theatre International (MTI) ha un cast di 30 attori e ballerini, straordinarie coreografie, spettacolari scenografie con fondali animati originali ideati da un team inglese e coloratissimi costumi.

Al Teatro Super di Valdagno va in scena questo fine settimana il Musical ELF, il 5 e 8 dicembre, alle ore 15.00 e 18.00 in doppia replica. Biglietti già disponibili sul sito www.progettoeventi.it e nella biglietteria del teatro.

LA TRAMA

É la notte del 25 dicembre quando Buddy, un piccolo orfanello di New York, si infila per sbaglio nel sacco dei regali di Babbo Natale e finisce insieme a lui al Polo Nord dove cresce in armonia con gli elfi ed impara ad essere uno di loro. Gli anni passano serenamente fino a quando, un giorno, Buddy scopre di essere un umano. Sconvolto dalla notizia chiede aiuto a Babbo Natale che lo manda a New York alla ricerca del suo vero padre e della sua identità. Qui Buddy si scontra con la dura realtà: il padre, così come quasi tutta la città, non crede in Babbo Natale e si trova per questo nella sua “lista dei cattivi”. Solo l’elfo che c’è nel cuore di Buddy riuscirà a risvegliare lo spirito natalizio di tutta New York, ad entrare a far parte della sua nuova famiglia e a trovare l’amore.

“Elf il musical” è il nuovo spettacolo capace con la sua storia e le sue musiche di conquistare il cuore di grandi e piccini ricordandoci che la vera magia del Natale non risiede nei grandi regali ma nello stare insieme alle persone che più si amano.

IL CAST

BUDDY: Matteo Perin / Niccolò Cracco

JOVIE: Jenny Caneva Caneva / Giorgia Fina

WALTER HOOBS: Marco Randon / Andrea Rossi

EMILY HOOBS: Lisa Prestipino / Giulia Preto

MICHELLE HOOBS: Irene Maddalena / Francesca Centomo

DEB: Sabrina Centomo / Carlotta Palmieri

DIRETTORE MACY’S: Daniele Foscarin / Luca Vencato

GREENWAY: Roberto Rancan / Carlotta Palmieri

BABBO NATALE: Andrea De Marchi

SAM: Giacomo La Bruna

SHAWANDA: Caterina Maltauro / Irene Rilievo

CHADWICK: Luca Vencato / Daniele Foscarin

ENSEMBLE: Carmen Cirillo, Silvia Danieli, Giulia Fongaro, Chiara Grigolato, Sofia Rinaldi, Marco Ruaro, Francesco Soldà, Ilaria Zerbato