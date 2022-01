"El Cól Dea Stria" e l'eremo di San Bernardino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Itinerario di ampio respiro e grande interesse, tra la Valle dei Mulini di Mossano e tutta una serie di covoli, utilizzati anche dall'uomo in epoche remote. Ma la vera chicca sarà la grotta/eremo di San Bernardino, sito preistorico tra i più importanti in Italia e non solo. Un luogo importantissimo, che ha visto l'umanità crescere fin dai suoi albori. Da conoscere.

GIOVEDÌ 6/01/2022

Luogo e ora di ritrovo: ore 13:30 in centro a Mossano, davanti alla chiesa

Dati tecnici:

-Lunghezza: 10 km circa

-Dislivello in salita: 400 m circa

-Impegno: medio. Un tratto delicato verso la fine richiede un po' di attenzione.

-Tempo previsto: 4 ore circa, pause e spiegazioni comprese.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Pila frontale o torcia

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica,