Ekuò: Concerto d'Avvento 2023

Sabato 9 Dicembre 2023 alle ore 20.45 torna, nella sua XIII edizione, al prestigioso Teatro Comunale di Vicenza, sala maggiore, l’Ekuò Concerto d’Avvento.

Sarà il Maestro Diego Brunelli a condurre artisticamente la serata, con la BlueSingers & Orchestra e l’imprevedibile cantante Stefania Miotto, che in Italia ha cantato con artisti come Katia Ricciarelli, Vittorio Terranova, Alessandro Safina, Roby Facchinetti e Cheryl Porter, e ha partecipato in trasmissioni televisive Mediaset e Rai come "I RACCOMANDATI" su Rai Uno. Sarà un Concerto di Natale che spazierà dal pop al rock, dalle colonne sonore al blues e dal soul al gospel. Presenterà l’appassionante Elisa Santucci.



Serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro + Inclusione” in Veneto e “Sostegno a Distanza” in Brasile di Murialdo World ets – Giuseppini del Murialdo.



L’ingresso è con biglietto su donazione 17 € diritti di prevendita compresi. Solo presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini 39) ridotto 11,50 € per bambini e ragazzi fino ai 13 anni compresi.



Alcuni brani che saranno eseguiti: All I want for Christmas – M. Carey (pop natalizio); Feliz navidad – J. Feliciano (calypso natalizio); Faith – S. Wonder (pop-soul); Joy to the world – G.F. Haendel (classico natalizio); Think – A. Franklin (blues-gospel).



Intervista TG di TVA Vicenza: https://youtu.be/aOVPMO2AMZk

Video spot: https://youtu.be/6mce9SEkZaU

PER I BIGLIETTI

- on-line clicca qui https://biglietteria.tcvi.it/selection/event/date?productId=10228555457716

- in biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) da martedì a sabato 15.00-18.15

PER INFORMAZIONI



- tel. 377.10.15.358 - eventi@ekuo.org