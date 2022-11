Ekuò concerto d'avvento 2022

Venerdì 2 Dicembre 2022 alle ore 20:45 torna, nella sua XII edizione, al prestigioso Teatro Comunale di Vicenza, sala maggiore, l’Ekuò Concerto d’Avvento.

Sarà l’eclettico M° Giuliano Fracasso a dirigere artisticamente la serata, con il Coro, Orchestra e Jazz Band di Vicenza. Saranno presenti vari ospiti eccellenti tra cui la soprano lirica Ilaria Gusella e il cantante di fama internazionale Roby Borillo che, con i Los Locos, vanta 30 anni di carriera, concerti in 30 paesi del mondo, oltre 8 milioni di dischi venduti, partecipazioni a molti Festivalbar, Domeniche in pomeriggio su Canale 5, Capodanni di Rai1 e a settembre 2022 concerto con altri artisti in Arena di Verona condotto da Amadeus e trasmesso su Rai1. Presenterà la travolgente Elisa Santucci.



Serata di beneficenza a favore dei progetti “Borsa Lavoro + Inclusione” in Veneto e “Scuola in Bihar” in India di Murialdo World ets – Giuseppini del Murialdo.



L’ingresso è con biglietto su donazione fino ad esaurimento posti. intero 16 € e ridotto 9 € per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.



Alcuni brani che saranno eseguiti: All I want for Christmas – M. Carey (pop natalizio); Joy to the world – G.F. Haendel (classico); Hallelujah – L. Cohen (folk rock); Inverno – A. Vivaldi (classico); What a wonderful world – G. Douglas (pop); Oh holy night – A. Adam (pop natalizio); Feliz Navidad – J. Feliciano (calypso).



PER I BIGLIETTI

- on-line sul sito www.tcvi.it sezione "biglietteria"

- in biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39), previo appuntamento obbligatorio sul sito www.tcvi.it (mar-sab 15.00-18.15)



PER INFORMAZIONI

- tel. 0444.32.44.42 - biglietteria@tcvi.it



Gallery





- video spot https://www.youtube.com/watch?v=dEdsCvCVFx4