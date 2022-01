Bennato sarà in concerto a Vicenza, la data rimandata a maggio

È stata rinviata la data vicentina del tour di Edoardo Bennato Peter Pan Rock’n’Roll Tour al Teatro Comunale di Vicenza, prevista per venerdì 4 febbraio: il concerto è rimandato a martedì 31 maggio 2022, alle ore 21.00, unica data per il Veneto.

Lo staff di Bennato ha comunicato nei giorni scorsi lo stop forzato delle prime date della tournée 2022, progettata per festeggiare i 40 anni del leggendario album “Sono solo canzonette”, a causa di alcuni problemi di salute dell'artista. Da qui lo spostamento obbligato, per motivi organizzativi, anche della data di Vicenza.

“Solo solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Edoardo Bennato portandolo, primo in Italia, a riempire gli stadi con i suoi concerti ha compiuto 40 anni. E ancora oggi Bennato continua a dire quello che gli va con i testi delle nuove canzoni, come “Ho fatto un selfie”, tormentone dell’estate appena trascorsa, o sul palco, durante i suoi live che sfiorano sempre le tre ore di pura energia. E con grinta, passione e tanta voglia ancora di trascinare il pubblico, è nato il nuovo progetto live “Peter Pan Rock'n’ Roll Tour”. Un concerto ad alto contenuto rock & blues: dai brani dall’album “Solo solo canzonette” ai grandi classici di Bennato.

In “Ho fatto un selfie” Edoardo Bennato ha raccontato con la consueta ironia i comportamenti e le mode dettati dai social, il rocker partenopeo era pronto a ritornare sulle scene dei principali teatri italiani con il suo attesissimo Peter Pan Rock’n’ Roll Tour, annunciato prima dello scoppio della pandemia, accompagnato dalla B Band (Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso, Roberto Perrone alla batteria) e dal Quartetto Flegreo.

I numerosi fan e tutti gli acquirenti dei biglietti per il concerto in programma venerdì 4 febbraio al Teatro Comunale di Vicenza potranno assistere allo spettacolo, nella data di recupero - martedì 31 maggio 2022, unica tappa veneta del tour - con il/i biglietto/i in possesso, mantenendo il settore e il posto scelto al momento dell'acquisto. A chi avesse acquistato il/i biglietto/i per la primissima data annunciata al TCVI, il 30 aprile 2020, viene richiesto di compilare un form online (https://bit.ly/dati_concertobennato), inserendo i nominativi e i recapiti (mail e cellulare) degli spettatori per la nuova data, per ottemperare alle norme di sicurezza sanitaria.

Per il concerto di Edoardo Bennato restano pochissimi biglietti; costano 55 euro nel I settore (dalla fila A alla fila L), 48 euro nel II settore (dalla fila M alla fila T) e 38 euro nel III settore (dalla fila U alla fila Y).

Sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, appuntamento obbligatorio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15, al telefono, chiamando lo 0444-324442 (nei giorni di apertura dalle 16 alle 18) oppure online sul sito www.tcvi.it ; possono essere acquistati anche con 18 App e con la Carta del Docente. I biglietti sono disponibili anche sul sito e nei punti vendita del circuito Ticketone.

Relativamente alle misure di contenimento della pandemia, i biglietti per gli spettacoli e i concerti sono nominali. In caso di acquisto per più spettatori, sarà necessario fornire i dati anagrafici e l'indirizzo mail di ognuno. L’accesso a Teatro è consentito soltanto ai possessori di “Green Pass rafforzato”, ovvero a chi è vaccinato o guarito dal Covid-19, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. Per maggiori informazioni: www.dgc.gov.it.

Per altre informazioni sugli spettacoli: www.tcvi.it