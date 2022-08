Eddie Vedder, concerto tributo al Mamaloca

Indirizzo non disponibile

La band ARC propone per venerdì sera al Mamaloca di Vicenza un tributo sentito e sincero al percorso solista di Eddie Vedder, carismatica voce dei Pearl Jam.

Le canzoni dei suoi album, i brani della sua band madre, gli artisti che ama riproporre dal vivo (Neil Young, Who, Bob Dylan, Tom Waits per citarne alcuni). Pochi fronzoli e molto, moltissimo cuore.

VENERDÌ 26/8/2022 ALLE ORE 22:30

ARC - Eddie Vedder tribute @ Mamaloca