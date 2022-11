Prezzo non disponibile

Edda in concerto con la sua band presenta al Vinile di Rosà sabato 12 novembre 2022, il suo nuovo splendido disco Illusion prodotto dal noto Gianni Maroccolo già bassista di Litfiba e CSI. In apertura la cantautrice veneta Elisa Erin Bonomo reduce da una serie di concerti in Germania. La serata rientra nella rassegna Le Notti de Il Bandito