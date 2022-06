Eco: una festa della musica in chiave sostenibile

In occasione della Festa della Musica, un inedito concerto targato Legambiente! Un'occasione per ritrovarci al suono di ritmi sudamericani ma anche per riflettere su tematiche ambientali.

Ad aprire la serata, alle ore 19:00, il live di Julio Leonardo! Poliedrico artista guatemalteco (chitarrista, cantante, bassista e compositore), ci trasporterà in un mix di ritmi latini, dando voce alla musica sudamericana nella sua pluralità.

La musica può essere sostenibile? L’impatto ambientale soprattutto dei grandi concerti è un argomento di cui finalmente si parla con più frequenza e con maggiore sensibilità. A questo proposito, il circolo di Legambiente di Vicenza propone alle ore 20:00 il workshop “Un’altra musica: parliamo di sostenibilità”, per riflettere insieme sui fattori che più influiscono in questo ambito, alla ricerca di nuove buone pratiche da condividere. ?Al bar, come sempre, gli aperitivi del Circolo Cosmos e la buonissima pizza in teglia di Pantivoglio.

Martedì 21 giugno dalle 19:00 nel giardino di Porto Burci.

Ingresso libero con prenotazione al link: https://forms.gle/3DiY3RdUpLTFFeuB8