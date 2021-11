"E' successo solo una volta!", serata sulla violenza contro le donne

Indirizzo non disponibile

"E' successo solo una volta!" è il titolo della serata che sarà proposta dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Valdagno.

Appuntamento in Sala Soster il 17 novembre ore 20,30.

L'evento è realizzato in collaborazione con Donna chiama Donna di Arzignano e potrà contare sulla presenza dell'Ispettore di Polizia della Questura di Vicenza, Roberto Minervini.

Troppo spesso si tendono a sottovalutare atteggiamenti violenti di persone a noi vicine, minimizzando con frasi del tipo: "Cosa vuoi, aveva bevuto un bicchiere d troppo", "Era arrabbiato e gli è scappato, ma in fondo mi vuole bene"...

Articoli su articoli ci ricordano uomini violenti che rendono un inferno la vita della propria moglie e spesso anche dei figli, perché, non va dimenticato, la violenza si manifesta prima di tutto tra le mura di casa. Mura che dovrebbero proteggere e che, invece, spesso si macchiano di sangue innocente che continua a scorrere. Da inizio anno i femminicidi in Italia sono stati ben 103, uno ogni tre giorni, e non si contano le centinaia di episodi di violenza, spesso taciuti.

Al tavolo dei relatori siederanno Tereza Bezhani, Avvocato e Sonia Bardella, Psichiatra, entrambe dell'Associazione Donna Chiama Donna. Interverranno inoltre Margherita Chiais, Operatrice CeaV e psicologa, Ida Grimaldi, Avvocato e Roberto Minervini, Ispettore Superiore della Squadra Mobile della Questura di Vicenza. La serata sarà coordinata dall'Avvocato Federica Urbani, componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Valdagno