E' ora di vendemmia, pigiatura dell'uva, sugoi e pranzo in agriturismo per una giornata da ricordare

DOMENICA 11 SETTEMBRE: pronti a correre tra i filari per raccogliere l’uva?

In Colli tour propone questa bellissima esperienza anche quest’anno per rivivere la tradizione contadina della vendemmia.

Ospiti dell’azienda agricola FACCIN a BARBARANO-MOSSANO, ognuno di noi avrà la possibilità di vendemmiare un po’ di grappoli! Scoprire insieme come fa l’uva a trasformarsi in vino, ci inebrieremo del profumo di mosto, e se vorrete potrete pigiare l’uva con i vostri piedi proprio come si faceva un tempo!! (a scopo dimostrativo).

Accompagnerà la nostra mattinata una merenda a base di “sugoi”, e per concludere un pranzo presso l’agriturismo “Al vecio magazin” di proprietà dell’azienda Faccin.

Il tutto incorniciato da alcuni simpatici figuranti contadini dell’associazione “La Compagnia dell’Angelo”.

I bambini saranno i benvenuti, il divertimento è assicurato!!



Dettaglio:

- Ore 9.00: accoglienza presso l’agriturismo Via Cognola n.18, Barbarano Mossano (VI) con CAFFE’ DI BENVENUTO e TORTA CASARECCIA a base di UVA;

- Ore 9.20-10.00: breve passeggiata nel vigneto;

- Ore 10.00-10.45: vendemmia;

- Ore 10.45-11.15: pausa, con merenda a base di “sugoi”;

- Ore 11.15-12.00: pigiatura;

- Ore 12.30: previsto rientro in agriturismo;

- Ore 13.00: pranzo.

La fine dell’evento è previsto per le ore 14.00/14.30



Cosa ti serve:

- Abbigliamento comodo e che si può sporcare

- Se ce l’hai, forbice da vendemmia

- Se vuoi, dei guanti

- Se vuoi fare la pigiatura con i piedi, porta un asciugamano (per pulire i piedi)



PREZZO

Costo adulti: 27 euro cad.

Bambini dai 3 ai 12 anni: ridotto 15 euro cad. (menù baby, ossia a pranzo solo primo piatto)

Bambini dai 0 ai 2 anni gratuito (menù baby, ossia a pranzo solo primo piatto)



Il prezzo comprende:

- Caffè di benvenuto con torta casareccia.

- Merenda a base di “sugoi”.

- Pranzo in agriturismo che comprende un primo e a seguire una degustazione di salumi, acqua, vino sfuso e caffè.

- Assicurazione base

- Animazione e intrattenimento.

- Organizzazione tecnica.



Il prezzo non comprende

- Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.



Nota bene:

- L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

- In caso di forte maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

- Evento a numero a chiuso.

- Si raccomanda la puntualità.



L'intero evento si svolgerà all'aperto, pranzo compreso.





Cliccando qui: https://forms.gle/8qYaVMYWzhVqAVfz6