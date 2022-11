Prezzo non disponibile

Sabato 12 e domenica 13 novembre, nella splendida cornice di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, andrà in scena “Durello and Friends”, ventesima edizione della due giorni all’insegna delle bollicine d’autore veronesi e vicentine.

Doppio il filo conduttore dell’edizione di quest’anno ben sintetizzato da due parole chiave: “vulcanicità” e “longevità”. Durello, nato dall’uva autoctona Durella e simbolo della spumantistica berico-scaligera, alla manifestazione ci saranno oltre venti aziende associate al Consorzio che metteranno in degustazione le loro migliori interpretazioni di Lessini Durello sia Metodo Classico che Metodo Charmat.

Accanto alle bollicine locali saranno messi in degustazione anche i “friends”, ovvero altre pregiate bollicine che per l’edizione di quest’anno dovranno essere spumanti Metodo Classico prodotti su suolo vulcanico in Italia.

Durello & firends rinnova il suo invito ai wine lovers il 12-13 novembre 2022.

Due giorni per conoscere il mondo del vino, dove il gusto caratteristico del Durello è protagonista. sarà accompagnato da piatti locali vicentini e il finger food, ideali da abbinare.

Presentato dai loro produttori, il corpo di conoscenze che acquisirai durante la visita rimarrà con te molto tempo dopo che te ne sarai andato. Potrai partecipare a masterclass sulla produzione di vini DOC, abbinati ad altri vini della zona.

Godere dello splendido scenario che ti circonda nella Villa Palladiana, luogo incantevole per ammirare anche gli affreschi del Tiepolo esposti nella sede che ospita l’evento.

Durello and friends a Villa Cordellina

Quando: 12/11/2022 - 13/11/2022

Dove: Montecchio Maggiore (VI)