Duran Duran vs Spandau Ballet: la musica anni '80 al The Big

Chi ha vissuto gli anni Ottanta non può non ricordarsi della rivalità tra Duran Duran e Spandau Ballet, due band che hanno rivoluzionato il panorama pop di quel decennio e che hanno fatto la storia della new wave e del new romantic. Sono tantissimi i successi dei due gruppi capitanati da Simon LeBon e da Toni Hadley.

Le origini dei Duran Duran, il cui nome si ispira a un personaggio cinematografico, lo scienziato malvagio Durand Durand del film Barbarella, risalgono ai tempi della scuola di John Taylor e Nick Rhodes. I due frequentano entrambi l'Art school di Birmingham e decisero di fondare un gruppo per suonare ispirandosi a David Bowie e ai Roxy Music.

I Duran Duran, e soprattutto Simon Le Bon e John Taylor, diventarono in breve tempo idoli dei teenager.

In Italia addirittura le ragazze impazzivano per il Frontman inglese, mettendo in moto il periodo della “Duranmania“.

Il romanzo, da cui venne tratto un film, Sposerò Simon Le Bon di Clizia Gurrado, nel 1985 divenne un vero e proprio successo letterario.

Gli Spandau Ballet sono stati il suono di una nuova generazione. Il loro tipico stile musicale attingeva dalle atmosfere degli anni ’60 aggiornate da synth e da ritmi di musica elettronica tipicamente anni ’80. Il loro nome deriva dal termine “Spandau Ballet” che si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda quando venivano impiccati a Norimberga a sud della prigione di Spandau.

Appuntamento natalizio per il format di successo "DURAN DURAN vs SPANDAU BALLET" made by DURAN DURANIES(Duran Duran Tribute) e Communication (Spandau Ballet Tribute). Questa volta sarà di scena al "The Big" di Torri di Quartesolo (Vicenza).

Oltre 2 ore di spettacolo con le migliori tribute d'Europa che si daranno "battaglia" a colpi di note delle più famose hit.

