Drunken Duck di Quinto: le birre artigianali di Seiman con la cucina rurale

Al Drunken Duck di Quinto vicentino sono in programma delle serate dedicate alla

che sposa la cucina rurale.



Ne dà il lieto annuncio la ciurma birraia, che invita alla



Ecco il menu alla carta per i graditi ospiti,

Polenta fritta, soppressa e Asiago Stravecchio

Zola fritto in croccante panatura al mais

Bigoli con l'anatra oppure pasta e fagioli per i vegetariani

Coessin, purè e cren

Poenta e bacalà

chiudendo in dolcezza con Putana e Birramisù





