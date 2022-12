Drunken Duck di piazza delle Erbe: Acqua Distillata in concerto

Al Drunken Duck di piazza delle Erbe a Vicenza domenica 18 dicembre 2022 alle ore 18,30 è in programma il concerto degli Acqua Distillata.

Acqua Distillata è il moniker dietro il quale si nasconde Lucia Gatto.

Malinconica, con un equilibrio un pò precario ed ingenuo, scrive canzoni piccolissime che combinano frammenti di vita, malumore e cose semplici lette nel profumo del caffè, bisbigliate all’orecchio o sfogliate nelle fiabe dei fratelli Grimm.

Nel 2020 pubblica il suo primo EP “cerotti”, colorato insieme a Rare?, con l'amorevole aiuto di Nove Cento. Atmosfere semplici e sfocate, canzoni per ripararsi dai temporali estivi. “Gocce” (giugno 2021), secondo lavoro in collaborazione con Rare?, raccoglie messaggi imbottigliati da lasciare in mare. Elettronica mista leggerezza in un ambiente abitato da voci, chitarre e nostalgia.