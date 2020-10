Drunken Duck: degustazione birra di castagne

Malphàpana, prim'ancora di essere una birra, è un pezzo di storia birraia. Difatti codesto nettare di marroni rappresenta il primordiale esemplare di birra alle castagne in Italia e nel mondo.

Farcita di castagne marroni IGP del Monfenera, la ricetta appartiene ai Soci dea Bira di Cavaso del Tomba, primo e storico homebrewers club italiano (1993) capitanato da Paolo de Martin.

A berla è amore al primo sorso. Un amore contagioso, perfetta per una chiacchiera tra amici di boccale in boccale. Sabato 24 Ottobre con una speciale apertura diurna del pub e delle spine dalle ore 11:00.

Malphapana – Soci dea Bira

Le birre italiane alle castagne sono oggi in disuso, rintracciabili sul mercato solo col lanternino al punto da essere considerate da molti il primo stile birrario italiano in assoluto. Le Chestnut nostrane era tante e diverse tra loro: c’erano quelle prodotte con farina di castagne, quelle che impiegavano miele di castagno e quelle realizzate con castagne intere essiccate, secche, o addirittura in forma di caldarroste. Il fenomeno rappresentò probabilmente la prima moda brassicola in Italia, anche perché la risposta dei consumatori per queste creazioni era sempre abbastanza tiepida. Per questo e per altri motivi, la febbre per la birra alle castagne improvvisamente svanì e i birrai persero interesse nel realizzarle.

Anche se oggi sono quasi una rarità, queste birre hanno caratterizzato un lungo periodo di birra artigianale in Italia. Come ricorda Kuaska, che ha sempre avuto molto a cuore l’argomento, i primi esperimenti italiani in tal senso risalgono all’inizio del nuovo millennio: la prima Chestnut fu la Malphapana, creata dal gruppo trevigiano dei Soci dea Bira e raccontata nel 2001 da Paolo De Martin (uno dei suoi membri) sulla rivista di Unionbirrai. All’epoca la rivista era uno dei principali organi d’informazione per i birrai italiani, dunque non è escluso che quella birra ispirò tante altre produzioni con castagne che seguirono negli anni successivi. Nello stesso periodo uscì sul mercato anche la Castagnasca di Birra Busalla, che probabilmente fu la prima Chestnut commerciale d’Italia.

24/ 10 SABATO DALLE ORE 11:00 ALLE 23:30

Un sorso di storia birraia italiana: a Quinto torna Malphapàna

The Drunken Duck - Le più meglio birre

Per l'occasione sarà ospite il mastro birraio Paolo, pronto a sciorinare aneddoti e curiosità su questa birra diventata portabandiera dell'Italia nel mondo, persino a Tokyo!