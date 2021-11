'Dov'è nascosto tesoro pirata Boccadoro' Ensemble Vicenza Teatro

Nella Tortuga, un'isola sperduta del mar dei Caraibi, Carmensuola nella sua locanda piange la morte del fratello, il pirata Capitan Boccadoro: possibile che dopo tanti galeoni saccheggiati il fratello non abbia nascosto un tesoro per la devota sorella? Certo che si!! Ed ecco che esiste una mappa... divisa in tre parti…

Sarà arduo compito di Carmensuola riunire i tre pezzi della mappa e individuare il nascondiglio del tesoro! Ma non sarà impresa facile perché a sconvolgere i suoi piani ci penseranno i pirati Cormoran e Van Sbudell, fedeli compagni di arrembaggi di Boccadoro, che reclamano la proprietà della mappa e del tesoro. In suo aiuto giungerà invece un misterioso capitano spagnolo...Don Ughito...

E il tesoro? Verrà finalmente ritrovato? E sarà quello che tutti si aspettavano? Oro...gioielli...dobloni?

Altro non possiamo dire questo ora tocca a voi scoprire! Una divertente avventura, tra canzoni, duelli e tranelli scopriremo insieme un tesoro molto prezioso.

DOMENICA 21/11/2021 ALLE ORE 16:00 DOV'È NASCOSTO IL TESORO DEL PIRATA BOCCADORO



31a edizione di PORTA IL PAPA' A TEATRO 2021-22