Aperitivo per grandi e bambini accompagnato dal Sarto

Il BarGherita vi aspetta per un DOPPIO APERITIVO per grandi e bambini all’insegna della musica d'autore e del buon umore!

👫I genitori potranno prendere un aperitivo in tranquillità ascoltando "Il Sarto - canzoni su misura", cantautore padovano accompagnato da chitarra e viola.

👧🏻🧒🏼I bambini, in un'altra area, si divertiranno con lo spettacolo comico del "Mago Sancio", gustando bibite e stuzzichini preparati per loro con amore dalle bariste del BarGherita!

🍹Genitori, pensateci! Per godervi un momento aperitivo tutto vostro, in sicurezza e tranquillità!

📝Per motivi organizzativi e di sicurezza è fortemente consigliata la prenotazione: manda una mail a info@cooperativamargherita.org scrivendo nomi e cognomi dei partecipanti e un recapito telefonico, specificando il numero e l'età dei bambini!