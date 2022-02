Dopo in rumore: concerto di musica contemporanea in Conservatorio

È in arrivo in settimana un nuovo appuntamento di “Dopo il rumore”, la rassegna del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” dedicata alla pluralità di linguaggi e organici della musica contemporanea. Venerdì 11 febbraio, alle ore 18.00, sul palco della Sala “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico si terrà il concerto “Grace and Danger”, fortemente voluto dal prof. Adalberto Ferrari, direttore artistico del cartellone, per l’originalità e la capacità di riunire diverse visioni musicali della contemporaneità.

Due i protagonisti dell’evento, entrambi “a solo” per le rispettive performance sul palcoscenico: Cristina Scapol (clarinetti, voce) e Tommaso Sanson (clarinetto basso). Già l’apertura è altamente indicativa della direzione del programma proposto, Sanson eseguirà infatti “Salamander For Bass Clarinet and Tape”, un brano del 2019 di Wayne Siegel, poliedrico compositore americano di stanza in Danimarca, che mette in dialogo lo strumento con registrazioni su nastro. Sanson proporrà poi altre particolarità come “Voix Instrumentalisée” del compositore e trombonista francese Vinko Globokar e “Assonance II” dello svizzero Michael Jarrell (noto per l’opera “Cassandre”, scritta per un’attrice, un ensemble strumentale e musica elettronica). La Scapol affronterà un variegato ed importante repertorio utilizzando la famiglia dei clarinetti e la propria vocalità, da John Cage (Experiences n. 2) a Giacinto Scelsi (“Maknongan”), passando per Frank Zappa (“The dangerous Kitchen”): tre nomi fondamentali, nonché tre distinti indirizzi di sperimentazione e ricerca musicale del Novecento. Sempre a cura di Cristina Scapol l’esecuzione di “Una Chica en Nirvana” del compositore contemporaneo svizzero Jürg Wyttenbach, recentemente scomparso.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi scrivendo a prenotazioni@consvi.it o sulla piattaforma Evenbrite. L’accesso è consentito con Super Green Pass e mascherina FFP2 sempre indossata.