Donne e medicina: una nuova realtà per cure mirate

Essere uomo o donna fa moltissima differenza anche quando si tratta di salute, perché il genere influisce profondamente sul modo in cui una malattia si sviluppa, viene diagnosticata e poi curata. Il genere è importante anche in relazione al modo in cui la malattia viene affrontata dal paziente. Eppure in

quest’ambito, ancora oggi, le differenze tra i due sessi sono ampiamente trascurate. La medicina è costruita sul paradigma "giovane adulto, maschio, bianco", e la sperimentazione di nuovi farmaci avviene su questo modello. Risultato: nelle donne molte malattie non sono diagnosticate o non sono curate in modo ottimale. Proprio perché le donne sono diverse dagli uomini è fondamentale che vi sia un'attenzione specifica, ed è essenziale che la medicina di genere si affermi nelle università, nei laboratori, nelle corsie degli ospedali, nel mondo del lavoro.





Per l'accesso è necessario esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass), in ottemperanza alle disposizioni vigenti (Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105).