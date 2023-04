Donne di Fuoco e d'Ombra della bellissima Vicenza, passeggiata il 15 aprile

Seconda passeggiata dedicata alle figure femminili più significative della storia cittadina: incontreremo alcune donne, come Elisabetta Caminer ed Elisa Salerno, che si sono fatte conoscere ben oltre i confini di Vicenza e del Veneto, ed altre che sono sconosciute ai più, ma tutte hanno una la loro storia da raccontare. Passando per i luoghi che le hanno viste protagoniste, se ne ripercorreranno le vicende.

Sabato 15 aprile 2023 - Ritrovo in piazza Duomo, davanti all'ingresso del Palazzo delle Opere Sociali alle ore 15:00.

Arrivo previsto in piazzetta San Biagio.

La durata prevista per il percorso completo è di un'ora e mezza circa.

La passeggiata è riservata ai soci della nostra Associazione culturale L'IdeAzione. È tuttavia possibile associarsi il giorno dell'evento al costo di €10 per l'intero anno.

Per questa passeggiata è richiesto un contributo responsabile di €5.

È gradita la prenotazione scrivendo al numero di cell. 347 8791666 (Alberto) oppure scrivendo alla sua e mail: albimpa@gmail.com



Questa proposta è collegata alle iniziative editoriali "Vicenza emozioni in cammino" volumi 1 e 2 e "di Fuoco e d'Ombra" di Rossella Menegato e Manuela Brocco.