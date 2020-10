Donna ti Voglio Cantare al Teatro San Marco

Qualsiasi costruzione, imponente, magnifica, straordinaria, se le manca anche solo una vite, la più piccolissima vite, crolla. Non a caso la Donna è il pilastro principale della nostra esistenza. Senza di lei non ci sarebbe la vita. Teatro, canto, musica,danza, uno spettacolo tutto al femminile per dimostrare la loro forza. Ballerine e Musiciste, Cantanti e Attrici, in tutte le loro sfumature, nella loro bellezza, nei mille volti che solo una donna sa di avere.

SABATO 10/10/2020 DALLE ORE 20:15

Donna ti Voglio Cantare

Teatro San Marco

Gli Scordati e il gruppo Amici del Quinto Piano insieme per sostenere il servizio di terapia alimentare offerto ai pazienti oncologici dell'ospedale di Vicenza.

- biglietto unico € 10,00 prenotazione obbligatoria, solo via WhatsApp, 349 610 3402

- Per motivi organizzativi accesso in sala alle ore 20.15

- Inizio spettacolo ore 21.00 , Teatro San Marco Contra' san Francesco 76 Vicenza