Domenica si svolgerà regolarmente il Mercato dell'Antiquariato a Vicenza

Dopo attento approfondimento con le Autorità competenti il DPCM del 3 novembre non esclude assolutamente la fattibilità del Mercato dell'antiquariato di Domenica 8 novembre e, per garantire al meglio distanziamento e protocollo di regolamentazione, sarà svolto eccezionalmente in Campo Marzo e Viale Roma.

Si terranno regolarmente sia il mercato dell'antiquariato di domenica 8 novembre, a Campo Marzo e in viale Roma, che i mercati rionali del sabato a Villaggio del Sole, al Mercato Nuovo, a Bertesinella. Confermato anche il mercato di prodotti biologici in piazza Matteotti e il mercato di Campagna Amica la domenica in via Prati e il sabato nell'area coperta in centro storico, in corso Fogazzaro

Mercato Antiquariato Collezionismo e Vintage Non ho l'età a Vicenza anche domenica inonderà di oggetti vintage, una gioia ritrovare le cose che abbiamo amato un tempo.

Un mercato dell’antiquariato, del collezionismo e vintage che unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare!

Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage… e poi eventi musicali ed approfondimenti culturali e l’accoglienza degli esercenti della città!

All’interno di Non ho l’età viene rispettata la suddivisione tra professionisti ed hobbisti e vengono condotti controlli sulle merceologie esposte. Inoltre vengono creati degli eventi culturali e di intrattenimento, come esibizioni live, brunch accompagnato da musica in vinile, conferenze, laboratori didattici. L’impostazione del mercato è di stampo fieristico con due punti informazioni all’interno del mercato, assistenza in inglese, francese e spagnolo, mappe del mercato e della città.

Ogni seconda domenica del mese 260 espositori provenienti da tutta Italia (Campania, Puglia, Lazio, Toscana, Piemonte, Marche) e anche dall'estero (Austria, Belgio e Francia) con una media di 19 mila visitatori a domenica.