Domenica la partita del cuore ad Arzignano

Spettacolo di gran calcio e solidarietà allo stadio “Dal Molin” di Arzignano, domenica 6 maggio alle ore 18.30. Dopo la fantastica qualificazione ai play off dei gialloverdi di mister Bianchini e del presidentissimo Lino Chilese, il Comune di Arzignano ha organizzato la partita “UN SOGNO NEL CUORE”, evento sportivo che vedrà opposta una squadra di imprenditori della Valle ad una formazione di personaggi dello spettacolo e della comunicazione. La Nazionale Azzurri avrà tra le sue fila, tra gli altri, Alessio Corvino, Andrea Roncato, Carlo Kayan, Costantino Vitagliano, Letwins (le più famose tiktoker italiane, con milioni di follower), Luca Ceccarelli (ex giocatore del Bologna), Alex Calderoni (ex dell’Atalanta), Cristian Prebibaj (ballerino di Fiorello) e molti altri. Presente il Sindaco Alessia Bevilacqua, con l’Assessore allo Sport Lovato e l’organizzatore dell’evento Alessandro Arena, presidente della Nazionale Azzurri. L’invito ad essere presenti è stato ripreso anche da Chiara Grispo (cantante di Amici e in campo come giocatrice). Arzignano vuole così sostenere il Progetto We Aut, che ha trovato subito il pieno sostegno dell’imprenditoria locale. Per acquisto biglietti rivolgersi a https: //www.vivaicket.com/it/ticket/un-sogno-nel-cuore/206418. Ci sarà anche VICENZA TODAY, con il suo inviato BAFFO Belloni, che il giorno dopo darà le sue pagelle agli imprenditori arzignanesi che si saranno distinti sul campo di gioco. Non mancate all’appuntamento. VI DIVERTIRETE…