Domenica ingresso gratuito alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico

Come ogni prima domenica del mese, i residenti di città e provincia entreranno gratuitamente alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico aperti dalle 9 alle 17 con ultima entrata alle 16.30.

L'ingresso è gratuito, per tutti, al Museo del Risorgimento e della Resistenza aperto dalle 9 alle 13 (ultima entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).

"Siamo reduci da un ponte di Ognissanti in cui i musei sono stati presi d'assalto, con lunghe code all'ufficio turistico di piazza Matteotti per l'acquisto dei biglietti - spiega l'assessore alla cultura Simona Siotto -. Sono stati 15.513 gli ingressi nei nostri sette musei tra sabato 29 ottobre e martedì 1 novembre. Un dato che dimostra quanto l'offerta culturale della città sia gradita ai visitatori che hanno scelto Vicenza per la ricchezza del patrimonio storico, artistico e architettonico ed in particolare dei suoi musei. Nei primi dieci mesi del 2022 è stata superata la soglia dei 300 mila ingressi - sottolinea l'assessore - dato che colloca il sistema museale della città di Vicenza tra i più visitati nel panorama nazionale, cifra che va oltre lo stesso periodo del 2019".

L'assessore commenta così i dati da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre.

Le 15.513 persone entrate nei musei, anche per partecipare ad eventi, hanno scelto di visitare innanzitutto Il Teatro Olimpico e la Basilica palladiana. Nel ponte di Ognissanti domenica 30 ottobre, in occasione della domenica di formazione ecologica sono rimasti aperti ad ingresso gratuito le Gallerie di Palazzo Thiene e Museo Naturalistico Archeologico.

Domenica 6 novembre alle 15 al Museo Naturalistico Archeologico i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare all'attività ludico didattica per famiglie "Stampa la preistoria – Il Neolitico di Fimon e la sua pintadera". Torna infatti l'appuntamento in programma nella prima domenica del mese nell'ambito della mostra temporanea “Palafitte e piroghe del Lago di Fimon”, visitabile negli spazi del museo fino al 31 maggio 2023. I bambini impareranno cosa sono le “pintadere”, stampi realizzati in argilla e utilizzati per le decorazioni di migliaia di anni fa. L'attività dura 1 ora e mezza ed è gratuita, grazie al contributo della Fondazione Giuseppe Roi. Prenotazioni: tel 3483832395 oppure didattica.museivicenza@scatolacultura.it

Al Museo Naturalistico Archeologico è inoltre visitabile la mostra fotografica di Anna Aldighieri “Uomo, Legno, Montagna”, allestita nell’ambito del festival “Vicenza e la montagna” e prorogata fino all'8 gennaio.