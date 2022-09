Domenica ingresso gratuito a Palazzo Chiericati, Palazzo Thiene e Museo Naturalistico Archeologico

Indirizzo non disponibile

Il 2 ottobre, in occasione della Domenica di formazione ecologica, rimarranno aperti gratuitamente il Museo civico di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene e il Museo Naturalistico Archeologico che osserveranno l’orario invernale in vigore in tutti i Musei civici dall’1 ottobre e fino al 30 giugno 2023. L'ingresso è sempre gratuito anche al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

Dall’1 ottobre, inoltre entra in vigore fino al 30 giugno l’orario invernale: Teatro Olimpico, Museo civico di Palazzo Chiericati, chiesa di Santa Corona e Museo Naturalistico Archeologico rimarranno aperti dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

Al Teatro Olimpico cambia anche la programmazione di Pop, lo spettacolo di suoni e luci, che si adegua ai nuovi orari e che pertanto è in programma da martedì a domenica (alle 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30).

Nei prossimi giorni, infine, sono previste alcune chiusure anticipate per consentire lo svolgimento degli spettacoli serali in programma: domenica 2 ottobre il teatro chiuderà alle 16, venerdì 7 ottobre alle 16, giovedì 20 ottobre alle 13, giovedì 27 ottobre alle 16 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Per quanto riguarda gli altri musei, le Gallerie di Palazzo Thiene apriranno, da giovedì a domenica, dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza si potrà visitare da martedì a domenica dalle 9 alle 13 (ultima entrata 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30).

La Basilica palladiana rimarrà aperta, come di consueto da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30). Varierà l’apertura della terrazza, che rimarrà chiusa in caso di pioggia: sabato e domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30). Ultimo fine settimana di apertura del bar in terrazza: venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, dalle 19 all'una di notte domenica 2 ottobre dalle 18.30 alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Biglietti e informazioni:

Iat, Informazione accoglienza turistica, piazza Matteotti 12, tutti i giorni dalle 9 alle 17.30; 0444320854, iat@comune.vicenza.it

Domenica di formazione ecologica, 2 ottobre: per accedere ai musei gratuiti sarà sufficiente recarsi nelle rispettive sedi.