Domenico Bardella libraio vicentino tra Settecento e Ottocento, apertura straordinaria Archivio di Stato

Per la Domenica di carta 2022 l’Archivio di Stato di Vicenza propone la mattina del 9 ottobre visite guidate gratuite alla mostra Di carte e di libri. Domenico Bardella libraio vicentino tra Settecento e Ottocento. Sarà l’occasione per “entrare” in una bottega che si trovava lungo il Corso principale della città, conoscere il suo proprietario, il libraio ed editore Domenico Bardella, e l’intellighenzia vicentina che si riuniva, come in un salotto, tra i suoi scaffali.

A seguire sarà anche possibile visitare i depositi dell’Istituto.

9 OTTOBRE 2022 DOMENICA DI CARTA

Aperturta straordinaria dell'Archivio di Stato di Vicenza.

Mostra documentaria e visita guidata ai depositi

“DI CARTE E DI LIBRI. DOMENICO BARDELLA LIBRAIO VICENTINO TRA SETTECENTO E OTTOCENTO”

L’Archivio sarà aperto dalle ore 9,30 alle ore 12.30.

È consigliata la prenotazione.

Archivio di Stato di Vicenza Borgo Casale 91 Vicenza - TEL 0444 510827