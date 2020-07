Domenica del Buon Ritorno al The Big

Domenica del Buon Ritorno è un evento per passare insieme la domenica sera tra rombo dei motori, birra, hambuergher, musica rock e le Ombrelline in stile Moto GP

Con la vostra moto (qualsiasi...), fate il giro che volete (Mare , montagna, campagna, colli, etc..) ma alla fine (verso le 18) tutti gli appassionati delle due ruote si ritrovano per brindare alla passione che hanno in comune.

Cos'è la DOMENICA DEL BUON RITORNO???

E' un modo per stare assieme, è un raduno di amanti delle due ruote a motore (di qualsiasi tipo)

Come si svolge?

Ogni domenica dalle 18 alle 21 e oltre

Ogni domenica Ombrelline in stile Moto Gp ad accogliervi e ad indicarvi il vostro parcheggio

Ogni domenica Fotografo per immortalare il vostro arrivo

Ogni domenica braccialetto di agevolazione

Ogni domenica BUFFET GRATUITO.

Ogni domenica ROCK Dj set

LUG 26

Domenica del Buon Ritorno

Dalle ore 18:00 alle 21:00

The BIG - Vicenza

Via Savona n.80, Torri Di Quartesolo (VI)