Domenica 7 agosto ingresso gratuito a Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico e iniziativa per bambini al Lago di Fimon nell’ambito della mostra “Palafitte e Piroghe”. Visita guidata Vicenza Underground.

L’ingresso alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico sarà gratuito per i residenti di città e provincia, a seguito dell’adesione all’iniziativa istituita dal Ministero della cultura e denominata “Domenica al Museo” che prevede l’ingresso gratuito la domenica nei luoghi della cultura.

Al Museo del Risorgimento e della Resistenza l’ingresso è sempre libero e gratuito.

Le Gallerie di Palazzo Thiene sono aperte dalle 10 alle 18 (ultima entrata alle 17.30)

Il Museo Naturalistico Archeologico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza sono invece aperti dalle 10 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30).

Per accedere alle due sedi museali è necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese”, esibendo un documento attestante la residenza, allo Iat di piazza Matteotti (aperto dalle 9 alle 18) oppure alla biglietteria della Basilica palladiana (dalle 10 alle 18).

Altre iniziative gratuite

Al Museo Naturalistico Archeologico è possibile visitare la mostra “Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon. Legno, territorio, archeologia”, per scoprire i villaggi preistorici del Lago di Fimon sulle tracce degli appassionati e degli studiosi che nel corso degli anni hanno recuperato ed esaminato centinaia di reperti. Per promuovere la mostra e il museo, nelle prime domeniche fino a settembre 2022, gli operatori didattici di Scatola Cultura scs saranno presenti dalle 16 alle 17.30 al Lago di Fimon per coinvolgere bambini e ragazzi in alcune attività sperimentali: domenica 7 agosto con l’iniziativa “Barchette preistoriche al lago di Fimon” potranno costruire una piccola barchetta di carta ispirandosi alle forme delle imbarcazioni monossili preistoriche rinvenute intorno al lago.

L'iniziativa è gratuita grazie al contributo della Fondazione Giuseppe Roi.

Per informazioni: 3483832395 oppure didattica.museivicenza@scatolacultura.it

In Basilica palladiana, nella sala Zavatteri, è allestita la mostra ad ingresso gratuito “NereoQuagliato. Un dono per Vicenza” dove si possono ammirare 19 opere dello sculture vicentino scomparso dieci anni fa. La mostra nasce per ricordare lo straordinario lavoro di Quagliato e il rapporto che legava lo scultore con la città di Vicenza. La gran parte delle opere sono state recuperate da Armando Peressoni che ha deciso di donarle al Comune. Due sculture fanno parte della collezione dei Musei civici. La mostra si può visitare fino al 4 settembre, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Ultimo ingresso 17.30.

Visite guidate

Domenica 7 agosto (ma anche sabato 6 e 27 e domenica 28) si potrà partecipare a Vicenza underground per scoprire la Vicenza sotterranea attraverso due differenti tour guidati ai siti archeologici più importanti della città: il primo (tour A) prevede la visita dell’area del Duomo tra criptoportico romano, sezione archeologica del Museo Diocesano e l’affascinante area sottostante la Cattedrale; il secondo (tour B) condurrà alle sale ipogee di Palazzo Chiericati e al Museo Archeologico Naturalistico dove si conoscerà l’area dell’antica Vicetia e poi la preistoria del Lago di Fimon. Il tour si concluderà con la visita delle aree ipogee della Basilica palladiana. Per le prenotazioni del tour A, il Museo Diocesano risponde al tel. 0444 226400 o via mail museo@vicenza.chiesacattolica.it, mentre per il Tour B, raccoglie le prenotazioni l'ufficio IAT: tel. 0444 320854, iat@comune.vicenza.it. Per entrambi i tour (a pagamento) ci si può iscrivere online al sito https://www.vicenzae.org/it/vicenza-tour-2022

Programma di #VicenzaTour2022 al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/312813

Per informazioni sul circuito museale cittadino consultare il link https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131