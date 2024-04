Apertura straordinaria fondazione Bisazza - ingresso gratuito

Scopri il fascino dei mosaici alla Fondazione Bisazza: apertura straordinaria il 5 Maggio dalle 11:00 alle 18:00.

Durante la giornata i visitatori avranno l'opportunità di prenotare una serie di attività coinvolgenti:



Ingresso gratuito: esplora il vasto mondo dei mosaici senza alcun costo d'ingresso. Entra e lasciati incantare dalla bellezza e dalla maestria di quest'arte millenaria.



Visite guidate: approfondisci la conoscenza dell'arte dei mosaici e scopri i segreti delle opere della Fondazione Bisazza con tour guidati disponibili su prenotazione



"Caccia al Mosaico" per i più piccoli: I bambini dai 6 ai 13 anni possono partecipare a un'attività educativa e divertente appositamente pensata per loro. Un'avventura che li condurrà alla scoperta dei dettagli delle installazioni in mosaico attraverso una caccia al tesoro coinvolgente.



Tour esclusivo per architetti e professionisti: riservato agli addetti ai lavori, questo tour offre un'opportunità esclusiva di esplorare il nuovo showroom Bisazza. Prenota il tuo tour dedicato per scoprire le ultime tendenze e i materiali più innovativi del settore.



Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati. Per partecipare alle visite guidate è richiesto un contributo di 5 euro per gli adulti (dai 14 anni).



Per arricchire ulteriormente l'esperienza, da non perdere la proiezione del docufilm edito da SkyArte "Il Design nel Mosaico Contemporaneo" nella sala cinema.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visita il sito web ufficiale della Fondazione Bisazza all'indirizzo: https://www.fondazionebisazza.it/it/eventi/apertura-straordinaria-domenica-5-maggio-2024/