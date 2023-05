Cucina gourmet a Vicenza, cena per single

L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.



Un posto dove puoi scegliere qualsiasi menù: dal vegetariano al piatto Gourmet. Il Gusto Rosso puoi personalizzare la tua esperienza culinaria in un ambiente chic e moderno.

Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single, pronto ad accogliervi.



Dress code casual



Fascia di età 55 - 70 anni



Orari 20:00



Menù alla carta