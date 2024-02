'Doman se catemo qua' al Teatro Ca' Balbi

Commedia in programma il 24/02/2024 alle ore 21 al Teatro Ca' Balbi. Scritta e diretta da Bruna Cunico, incentrata sulla curiosa vicenda di uomo burbero, saccente e introverso. I suoi unici contatti sociali sono quelli che intrattiene con i compagni di giochi di strategia on line, dei quali è fanatico. Nemmeno una sua amica di lunga data e segretamente innamorata di lui, riesce a scollarlo dal video. Ma che succede se, all’improvviso, durante un temporale, il gioco diventa realtà? Catapultato in un onirico quarto secolo, il protagonista si ritrova al centro di un vortice di intrighi familiari, intrallazzi amorosi e minacce di invasioni barbariche. Per tornare a casa, si vede costretto per la prima volta a dimenticare le strategie di guerra e instaurare noiose relazioni “vere”. Ma saranno davvero così noiose? Un improvviso temporale dipanerà ogni dubbio…