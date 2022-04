Dolce Vita a Marostica, fra shopping all’aria aperta e cioccolato

Atmosfera da Dolce Vita a Marostica per salutare la primavera e l’arrivo delle festività pasquali fra shopping e dolcezza. Alla scoperta delle nuove collezioni dei negozi della città grazie ed esposizioni all’aria aperta, unite alle proposte golose della Festa del Cioccolato, ospitata in Piazza Castello.

“Marostica Dolce Vita” si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile con la Festa del Cioccolato (dalle 9 alle 19.30) e i negozi in strada (dalle 15.30 alle 19.30). Dettagli delle attività aderenti (una trentina fra negozi entro le mura e in prossimità di Porta Bassano) sulla pagina facebook “Restate a Marostica”.

“Marostica ancora una volta si rinnova, enfatizzando questo cambio di stagione con la valorizzazione delle attività e dei loro prodotti e servizi - commenta Ylenia Bianchin, assessore al turismo e alle attività produttive della Città di Marostica – Nei pomeriggi di sabato e domenica sarà possibile passeggiare per il centro storico facendo shopping all’aria aperta, un’esperienza molto apprezzata nelle edizioni di fine stagione. Una fiera del cioccolato in piazza permetterà invece di immergersi nel fantastico mondo di questa arte culinaria, con prodotti e lavorazioni da ogni parte d’Italia e qualche laboratorio, oltre naturalmente per la caccia all’uovo di Pasqua!”.

“Mai come ora sono convinta che per essere scelti dobbiamo distinguerci e fare la differenza – spiega Marisa Lunardon, presidente di Confcommercio Marostica - E questo è possibile promuovendo sempre nuovi eventi e manifestazioni, come si sta impegnando a fare, per voce del nostro Distretto del Commercio, l'Amministrazione comunale, supportata anche dalla nostra associazione. Soprattutto in un momento come questo, particolarmente difficile, abbiamo bisogno di mettere in circolo energia positiva e condivisa, offrendo proposte, competenze e attenzioni sempre più mirate. Questi week end sono un valore aggiunto e permettono di vendere non più solo prodotti ma significati, dando la giusta visibilità alle nostre attività e alla nostra bellissima città”.