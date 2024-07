Trimode live al Divine coffee and wine

Domenica 28 luglio dalle 18:00 saranno ospiti i Trimode al Divine Cofee And Wine di Recoaro.

Con il loro Acoustic Energy Show, Laura maurizio e Paolo vi guideranno in un tour a 360° tra il miglior pop/rock italiano ed internazionale, dagli evergreen a Sanremo 2024.

A completare il connubio perfetto, super food & cocktails a cura dello staff, per un aperitivo unico, immerso in un panorama incantato con le prealpi vicentine a far da cornice.