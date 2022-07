'Diversi' con Gian Antonio Stella a Montecchio

Una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, l’editorialista del Corriere della Sera Gian Antonio Stella, torna sui palchi di teatri e festival questa volta con uno spettacolo tra parole, musiche e immagini che nasce dall'obiettivo di stimolare nuove riflessioni su diritti non riconosciuti, disuguaglianze e pregiudizi. Non mancheranno riferimenti storici a vicende di uomini e donne, famosi e non, che, nonostante condizioni umane che avrebbero potuto relegarli ai margini della società, hanno scritto pagine indelebili nella storia dell'umanità (Vincent Van Gogh, Franklin Delano Roosevelt, Charles De Gaulle, John Fitzgerald Kennedy, Michel Petrucciani, Ray Charles, Alex Zanardi, Bebe Vio, ecc).

SABATO 9/7/2022 ALLE ORE 21:30

DIVERSI di e con GIAN ANTONIO STELLA

Chiosco Parké No? Via Volta,94 Montecchio Maggiore

Con Gian Antonio Stella (voce narrante) e con Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Paolo Favorido (pianoforte) e Francesco Ganassin (clarinetti).

Evento inserito all'interno dell'ABILITANTE SOCIAL FEST

in coordinamento e con il contributo e supporto logistico del Comune di Montecchio Maggiore

Tutte le info su: https://www.pianoinfinitocoop.it/.../abilitante-social.../

Cucina aperta dalle 19.30 alle 22.00

Per informazioni: 3497464753 (anche tramite Whatsapp) o pianoinfinito.coop@gmail.com