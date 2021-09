Un teatro da salvare, i capricci di una diva, equivoci e misteri nella nuova commedia musicale degli All Together Now! Spettacolo di apertura del laboratorio di Musical dell'Accademia Musicale di Schio. Preparazione artistica e Regia di Susanna Bortolamei. Coreografie di Lucrezia Fantini - Progetto cultura del Comune di Schio 2021 Scopo del laboratorio è di avvicinare gli allievi al genere del Musical Americano e alla Commedia musicale con l'obiettivo di favorire il confronto e la crescita tra i partecipanti tramite la costruzione di uno spettacolo e l'approccio a tutte le forme espressive in esso contenute (Musica, danza, scenografia, recitazione) avvalendosi anche della collaborazione di artisti e performer professionisti a livello nazionale. Dopo il successo di "Italian Graffiti" nel 2019 al Teatro Civico, gli All Together Now ritornano nella nuova commedia musicale "Diva!non far la stupida stasera" con un repertorio di brani scelti tra alcuni dei Musical più famosi inseriti in un copione inedito.

