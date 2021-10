Distillerie aperte: degustazioni e visite guidate alle sedi storiche

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Domenica 10 ottobre 2021 torna Distillerie Aperte, una giornata per scoprire uno dei prodotti simbolo dell’enogastronomia vicentina: la Grappa. Ogni azienda proporrà diversi aggrappamenti, degustazioni guidate dei pregiati distillati in abbinamento a formaggi, frutta, dolci e altri prodotti tipici della tradizione vicentina. Oggi la grappa da prodotto locale si è affermata ovunque, conosciuta e ricercata dagli appassionati del gusto e sempre più apprezzata anche all’estero. I visitatori potranno scoprire la grappa e distillati vicentini e vedere da vicino il processo di produzione, degustandone i particolari aromi e sentori.

Con l’inizio dell’autunno ritorna un appuntamento atteso da tutti gli appassionati dei sapori tipici della tradizione: domenica 10 ottobre è in programma Distillerie Aperte, organizzata da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza.

Una manifestazione che quest’anno si preannuncia davvero speciale, sia perché sarà un gradito ritorno per tanti appassionati dei distillati dopo la pausa imposta lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid, sia perché quest’anno Distillerie Aperte celebra i 25 anni dalla prima edizione.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, quattro tra le più antiche e prestigiose distillerie vicentine apriranno eccezionalmente al pubblico:

F.lli Brunello di Montegalda,

Li.dia di Villaga,

Poli di Schiavon,

Schiavo di Costabissara.

Sarà così possibile effettuare visite guidate nelle aziende, scoprendo i segreti di una tradizione antichissima (i primi documenti risalgono addirittura al XVI secolo) in un percorso tra alambicchi e caldaiette ricco di atmosfere suggestive. Non mancheranno inoltre le degustazioni guidate, con la possibilità di assaggiare i migliori distillati prodotti da ciascuna distilleria.

Gli ingredienti che hanno decretato il successo della manifestazione nel corso degli anni sono dunque tutti confermati, ma con un format rivisto per la prevenzione dei contagi: contrariamente al passato, infatti, l’accesso alle distillerie aderenti sarà possibile per un numero limitato di visitatori ed esclusivamente su prenotazione. Il costo della visita è di 10 euro a persona con degustazione (naturalmente tutte le degustazioni sono riservate ai maggiori di 18 anni), con ingresso gratuito per i minorenni.

Per prenotare la visita è possibile contattare direttamente le distillerie: F.lli Brunello di Montegalda tel. 0444 737253, info@brunello.it; Li.di.a di Villaga tel. 0444 885074, grappa.e@gmail.com; Schiavo di Costabissara tel. 0444 971025, info@schiavograppa.com; Poli di Schiavon tel. 0444 665007, info@poligrappa.com.