Distillerie aperte 2023: degustazioni e visite guidate agli alambicchi

È un’arte antichissima quella della distillazione, le cui prime testimonianze nel Vicentino risalgono addirittura al Milleseicento. Una tradizione che è stata tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri: oggi la grappa è uno dei prodotti simbolo dell’enogastronomia vicentina, conosciuta e ricercata dagli appassionati del gusto e sempre più apprezzata anche all’estero.

Una produzione di eccellenza, che continua a svolgersi esattamente come nei secoli scorsi, e proprio per conoscere più da vicino questa realtà.

Ogni anno sono migliaia gli appassionati che la prima domenica di ottobre accolgono l’invito di Distillerie Aperte, per scoprire come nascono la grappa e gli altri distillati tipici della tradizione veneta.

L'appuntamento è per domenica 1 ottobre 2023.

Le Distillerie Aperte

F.lli Brunello di Montegalda – tel. 0444 737253 – info@brunello.it

Li.di.a di Villaga – tel. 0444 885074 – grappa.e@gmail.com

Schiavo di Costabissara – tel. 0444 971025 – info@schiavograppa.com

Poli di Schiavon – tel. 0444 665007 – info@poligrappa.com

Orario: dalle 10:00 alle 18:00

La visita a Distillerie Aperte é solo su prenotazione (posti limitati). Il costo della visita è di 10,00 € a persona con degustazione, naturalmente tutte le degustazioni sono riservate ai maggiori di 18 anni; ingresso gratuito per i minori. I visitatori per riservare la propria visita guidata ed effettuare il pagamento devono contattare direttamente le distillerie.

Ecco i consigli per coinvolgere tutti i sensi durante le degustazioni della grappa:

1. osservane il colore, se è cristallino, stai per immergerti in una grappa giovane, fresca e piena di vita. Se è ambrata, preparati a scoprire una grappa invecchiata, pronta a raccontarti una storia affascinante.

2. annusala tenendo il naso lontano qualche cm dal bicchiere e senti l'aroma. Ogni goccia di grappa ha una storia da raccontare, e il suo profumo è il primo capitolo di questo viaggio straordinario.

3. bevila a piccoli sorsi, senza girare il bicchiere (come invece si fa col vino) per non disperderne le caratteristiche.

4. chiudi gli occhi e fatti trasportare dalla meraviglia di questo momento in cui i sensi vengono pervasi di pura magia distillata!