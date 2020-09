Dire Straits Over Gold al Doppio Malto Thiene

VENERDÌ 2 OTTOBRE al Doppio Malto di Thiene ci sarà il concerto della band DIRE STRAITS OVER GOLD

Dire Straits Over Gold. Un gioco di parole tra il nome della celebre band britannica e uno dei loro LP di maggior fascino per descrivere uno spettacolo a tutto tondo sulle musiche dei Dire Straits. Non un tributo convenzionale con costumi di scena e ricerca dell'illusione perfetta, quanto più uno spettacolo musicale e video volto ad interpretare i brani della band di Mark Knopfler in modo spontaneo senza mai tradirne il sound storico e gli assoli istituzionali. Quello che ne esce è un perfetto equilibrio tra l'originalità dei Dire Straits e le caratteristiche dei musicisti che compongono questo progetto musicale. Dire Straits Over Gold infatti raccoglie l'esperienza ventennale di cinque musicisti professionisti con all'attivo partecipazioni in tournèe e dischi di assoluto rilievo nel panorama nazionale. Dalle chitarre di Luca Friso, innamorate e fedeli a quelle di Mark Knopler a quelle funky rock e contaminanti di Davide Mangano, dal drumming potente di Alessandro Piovan al raffinato basso di Francesco Piovan, il tutto condito dalle raffinatissime tastiere del "maestro" Giulio Farigliosi, grande producer padovano. Un mix di musica e musicisti per un obiettivo ambizioso: generare emozioni!

VENERDÌ DALLE ORE 22:00 ALLE 01:00

Dire Straits Over Gold | Doppio Malto Thiene VI

-----------------------------------------------------------

DOPPIO MALTO

Via San Giovanni Bosco 132 Thiene (VI)

Chiama 0445 370832