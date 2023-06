'Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene', martedì Tullio Solenghi a Lonigo

Dai Racconti Hassidici a Saperla lunga, passando dallo spasso Bestiario, tratto da Citarsi addosso: alcuni dei più esilaranti brani dei libri di Woody Allen dialogano con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal vivo dal maestro Alessandro Nidi e il suo ensemble.



A dare voce alle parole del geniale scrittore, sceneggiatore, commediografo, attore, comico e regista statunitense sarà un fuoriclasse del teatro italiano, Tullio Solenghi, in una serata in cui, in rapida carrellata, si alterneranno suoni e voci, racconti e musica, in un’alternanza di primi piani a comporre un “montaggio” divertente e ipnotico.

Lo spettacolo sarà in scena alle 21,15 del 13 giugno 2023 a Villa Piasani Bonetti per la Rassegna Posto unico.

Le parole di Allen saranno immerse nella musica di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al sommo Graucho Marx, evocato dalla musica Klezmer.



ACCESSO DISABILI: sì

BAGNI: sì

BAGNI DISABILI: sì





Parcheggio presso il parco della villa

In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala della Corte della Barchessa di Villa Pisani



Gallery



Visita guidata alle ore 19.30, solo su prenotazione scrivendo biglietteria@teatrodilonigo.it, costo € 10 (oltre il biglietto del concerto)