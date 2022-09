Dinosauri live show al teatro San Marco

Indirizzo non disponibile

Spettacolo per tutta la famiglia presso il Teatro San Marco di Vicenza domenica 2 ottobre alle ore 11 con replica alle ore 15.30.

Sarà l’unica tappa in provincia di Vicenza.

Lo spettacolo Dinosaur live show sarà ambientato nella preistoria con la presenza di 7 esemplari di dinosauri animatronici a grandezza naturale che interagiranno mossi da operatori specializzati attraverso telecamere interne agli stessi.

Dei veri capolavori della tecnologia animatronica.

La realizzazione dello spettacolo e della tournée in Italia è a cura della TEATRO VIAGGIANTE MORONI.

La durata degli spettacoli è di un’ora circa.



pagina Facebook: Thedinosaurlive